قفزة في العقود الآجلة لخام الحديد الصيني بسبب نقص الإمدادات

قفزت العقود الآجلة لخام الحديد الصيني 3% اليوم الجمعة، مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي محققا المكاسب من نقص الإمدادات في المصانع بسبب الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقام المنتجون في أكبر مدينة صينية لـ صناعة الصلب في «تانجشان»، بخفض أو تعليق الإنتاج، نظرا لأن مخزونات المواد الخام الخاصة بهم لا يمكن أن تغذي الإنتاج إلا لعدة أيام، بينما ظل النقل مقيدًا بسبب الإغلاق المؤقت، وفقا لرويترز.

وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة «ميستيل للاستشارات»، أن متوسط ​​الإنتاج اليومي البالغ حوالي 36100 طن من الحديد المنصهر تأثر بالفعل اعتبارًا من 24 مارس، مع صيانة أفران الصهر بسبب أزمة الإمداد.

انخفاض مخزون الفحم

من ناحية أخرى، انخفضت مخزونات فحم الكوك التي شملتها الدراسة بنحو 1.6٪ و 4.9٪ على التوالي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لـ خام الحديد الأكثر تداولًا في بورصة «داليان»، للسلع، لتسليم مايو، ما يصل إلى 3 ٪ إلى 851 يوانًا (133.78 دولار) للطن. وارتفعت بنسبة 2.4٪ عند 846 يوانا للطن.

استقرار السعر الفوري

ولم تتغير الأسعار الفورية لخام الحديد واستقرت عند 147 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة لفحم الكوك في «داليان»، بنسبة 2.1٪ إلى 3064 يوان للطن، وظلت العقود الآجلة للصلب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مقيدة بالنطاق، حيث تأثر الطلب النهائي بسبب تفشي المرض الجديد.

ثبات حديد التسليح

وكان حديد التسليح لمواد البناء ثابتا تقريبا عند 4977 يوان للطن من الجلسة المسائية، و ارتفعت أسعار اللفائف المدرفلة على الساخن 1٪ إلى 5243 يوان للطن.

وانخفضت العقود الآجلة للفولاذ المقاوم للصدأ في بورصة شنغهاي للتسليم في أبريل بنسبة 1.8٪ لتصل إلى 21295 يوان للطن.