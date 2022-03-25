مسؤول بإحدى الشركات بمشروع توشكى: عملنا أكثر من 16 ساعة ونتحدى الزمن

قال المهندس نشأت بشرى، مدير أعمال شركة أبو قسطور جروب وقطاع توشكى للمقاولات والأعمال المتكاملة، إن الشركة بدأت الحفر والتبطين في مشروع توشكى في الفترة الأولى، وفي المرحلة الثانية جرى تنفيذ أعمال تبطين وحفر كبيرة بالتعاون مع الإدارة الهندسية، موضحًا: «في الفترة الأولى عملنا 3 كم وفي الفترة الأخيرة عملنا 9 كم تبطين، بتوجيهات الإدارة الهندسية، إضافة إلى أعمال صناعية أخرى، وإحنا بنتحدى الزمن ومستمرين ومفيش خوف على مصر، واللي حصل هنا يفرح القلب، توشكى مشروع الخير، ومردوده واضحا».

«بشرى»: عملنا أكثر من 16 ساعة عمل يوميا

وأضاف «بشرى» في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «بالنسبة إلى حجم العمالة، فقد كنا نعمل بـ2 ماكينة تبطين، كل ماكينة يعمل عليها ما يقرب من40 عامل، وكنا نعمل أكثر من 16 ساعة في اليوم بالماكينة، إضافة إلى الأعمال اليدوية».

وتابع مدير أعمال شركة أبو قسطور جروب وقطاع توشكى للمقاولات والأعمال المتكاملة: «كنا أمام تحدي كبير، وكنا نعمل خلال 7 أيام في الأسبوع، واجهنا ضغوطا كثيرة حتى وصلنا إلى ما نحن حاليا وأكيد هنكمل، معداتنا موجودة وناسنا موجودين والشغل مستمر مش هيقف».

طرق العمل في توشكى

كما تطرق «بشرى» إلى طرق العمل، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من طرق الحفر سيتم التبطين بالرمل المثبت بأبعاد معينة عن طريق الهيئة الهندسية، وفقا للمجرى المائي الخاص بالترعة، حتى يتم الإنجاز في مشروع توشكى بسرعة: «نعمل بالتبطين اليدوي والماكينات، ويستغرق التبطين اليدوي وقتا أطول».