«الزراعة»: نستهدف 740 ألف فدان في توشكى.. ونمو المحصولات أسرع فيها

قال الدكتور أحمد الششتاوي، مدير عام تنفيذ المشروعات بوزارة الري في توشكى، إنّ مشروع توشكى حصل على قبلة الحياة بسبب التوجيهات الرئاسية باستكمال تنفيذه، إذ أن الهدف منه هو التغلب على العائق الصخري: «كنا بنشتغل 24 ساعة في اليوم، في أكثر من مناوبة وفريق، حتى ندخل أكثر مساحة ممكنة لزراعة القمح، وجرى إضافة 150 ألف فدان».

وأضاف «الششتاوي»، في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي: «المستهدف هو الانتهاء من الأعمال الإنشائية في 160 كم في مشروع توشكى، والوصول بالمساحة المزورعة إلى 740 ألف فدان».

وتابع مدير عام تنفيذ المشروعات بوزارة الري في توشكى، أن هذا المشروع لم يكن ليخرج بهذا الوضع لولا إمكانيات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية وخبرات وزارة الري: «أتمنى أننا نحقق المستهدف بحلول موسم القمح المقبل، ولا يوجد خوف أو خطر على مصر بسبب المشروعات القومية التي تشهدها البلاد على غرار مشروع توشكى»، مشيرًا إلى أن «توشكى» لها طبيعة خاصة، إذ أنها أرض خصبة وبكر، والمحصولات تنمو فيها أسرع نتيجة دفء الجو، وهذا الأمر كان دافعا لتدشين محطة عملاقة على بحيرة ناصر تصرف نحو 25 مليون متر مكعب في اليوم.

أهمية المحطة على بحيرة ناصر

وأوضح «الششتاوي» أن المحطة العملاقة تستهدف تغذية الفروع الأربعة في توشكى، وكانت بداية استهداف استصلاح 400 ألف فدان، وخلال الـ28 عامًا الماضية، واجه المشروع عوائق كثيرة، أهمها العائق الصخري على فرع 4، وكان عبارة عن جبل طوله 10 كم، وأوقف تطور المشروع، لكن القيادة السياسية أصدرت توجيها منذ عاما ونصف باستكماله.

«الششتاوي»: نستهدف 160 كيلومترا

وتابع مدير عام تنفيذ المشروعات: «كان هناك تعاون مثمر بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الري، لتفجير العائق الصخري، وبالفعل جرى شق الترعة فيه وتبطينه، والآن نستكمل باقي المشروع، ونرفع تصرفاتنا المطلوبة من بحيرة ناصر عن طريق المحطة العملاقة، وتنقل المياه إلى ترعة الشيخ زايد بطول 50 كم وتمر تحت مفيض توشكى، ويتفرع الدليل إلى دليل 1 و2 ودليل 3 و4».

وأكد مدير عام تنفيذ المشروعات بوزارة الري في توشكى، استهداف نحو 160 كيلو مترا في دليل 3 و4: «نفذنا 40 كم من خلال البروتوكولات السابقة، وهناك بروتوكول مزمع تجهيزه لاستكمال بقية المشروع».