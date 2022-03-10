غلق باب التقدم للمشاركة في أول هاكاثون مصري للمدن الذكية بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها إغلاق باب التقدم للمشاركة في أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة، عن المدن الذكية، وذلك وفق مهلة التقديم السابق الإعلان عنها، والتي بدأت في السابع عشر من يناير الماضي واستمرت حتى الإغلاق الرسمي في الثامن من مارس الجاري، على أن تقام فعاليات الهاكاثون خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز.

مشاركة 50 جامعة

وأشار الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إلى مشاركة 50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في فعاليات الهاكاثون يمثلهم 478 فريقا، موضحًا أن الهاكاثون سيشهد تسابق جاد بين فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: «المباني الذكية، المرافق الذكية، الحدائق الذكية، والنقل - المرور الذكي، المستشفيات الذكية، التدوير الذكي، المراقبة الذكية، الطاقة الذكية، الإدارة الذكية، والمدارس - الجامعات الذكية».

إدراج المشاركين والفرق

واستكمل «سوسة» إنه خلال اليومين القادمين سيتم إدراج المشاركين في الهاكاثون على مقرر أساسيات الحوسبة السحابية المقدم من أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز (AWS Academy Cloud Foundations)، حيث ستتمكن الفرق المشاركة من تجربة خدمات الحوسبة السحابية المختلفة عمليًا، كما سيتاح لهم تقديم المزيد من التفاصيل عن ابتكاراتهم ومهارات أعضاء الفريق -إذا لزم الأمر- من أجل زيادة فرصهم في التأهل للمرحلة النهائية من الهاكاثون.

من جانبه أكد الدكتور إسلام الشعراوي، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها، أهمية أن يتابع المشاركون في الهاكاثون بريدهم الإلكتروني من أجل قبول الدعوة المرسلة إليهم من جانب أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز فور وصولها، مشيرًا إلى إنه في حالة عدم انضمام عضو واحد -على الأقل- من الفريق إلى أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز، فإن الفريق لن يتمكن من التأهل للمرحلة النهائية.