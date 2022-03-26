سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-3-2022 في مصر

ارتفاع ملحوظ سجله المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يدفع المواطنين يوميا للبحث عن سعر الأعيرة الجرامية وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 26 مارس الجاري في محلات الصاغة، خوفا من أن يسجل ارتفاعات أخرى بالتزامن مع موسم الزواج والخطوبة خلال عيد الفطر المبارك.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وحققت أسعار الذهب مكاسب ملحوظة باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين، بالتزامن مع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي أدت لرفع سعر المعدن بكافة أنواعه ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وعليه تقدم بوابة «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم السبت.

سعر الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 26 مارس 2022، ما بين 965 إلى 985 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت 26 مارس 2022، ما بين 1103 إلى 1126 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فتراوح اليوم السبت 26 مارس 2022، ما بين 827 إلى 844 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26 مارس 2022، ما بين 7720 إلى 7880 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

تراوح سعر كيلو الذهب اليوم السبت 26 مارس 2022، ما بين 1102857 إلى 1125714 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق المال

في أسواق المال سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 1000 جنيه، بما يعادل 54.02 دولار، وتراوح عيار 18 اليوم السبت، نحو 856.76 جنيه بقيمة 46.31 دولار، كما سجل جرام الذهب من عيار 24 اليوم نحو 1142 جنيها، بما يعادل 6174 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 7705 جنيهات، بما يعادل 433.61 دولار.