توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بداية من غدا السبت الموافق 26 مارس وحتى الاثنين 28 من ذات الشهر، معلنة عن تحسن حالة الطقس بشكل تدريجي، ليسود ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الغد على كافة الأنحاء.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد في بيان صادر مساء اليوم، أن غدا السبت يشهد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، فضلا عن تكون شبورة مائية صباحا من الساعة 4 إلى 8 صباحا بداية من السبت وحتى الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 28 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 15.