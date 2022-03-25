لجنة قطاع الآداب بـ«الأعلى للجامعات» تتفقد كلية الألسن بكفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تضم الدكتور محمد نور الدين السبعاوي، عميد كليه آداب جامعة المنيا الأسبق، والدكتور مروة الشريعي، عميد كلية الألسن جامعة المنيا، والدكتور محمد فؤاد، عميد كلية آداب جامعة العريش، وذلك للوقوف على الإمكانات والموارد البشرية والمادية بكلية الألسن بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن.

اللجنة تشيد بالإمكانات المادية والبشرية بالكلية

وتفقدت اللجنة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما اجتمعت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث منحت لهم اللجنة فرصة لإبداء الرأي في كل ما يخص العملية التعليمية بشكل أكاديمي من خلال استبيان.

واستعرض الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن أهم إنجازات الكلية منذ العام الأكاديمي 2016-2017 حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة أشادت بالإمكانات المادية والبشرية المتاحة في الكلية.

جامعة كفر الشيخ تسعى لحصول كلياتها على الجودة

وتسعى جامعة كفر الشيخ لحصول كلياتها على الجودة من خلال زيارات لجان مختلفة.

وكان فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قد زار كلية الآداب، للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد، كما تقدم الجامعة سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد.