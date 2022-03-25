عاجل.. شاب يذبح شقيقه بسبب مشادة كلامية في عين شمس

أنهى شاب حياة شقيقه ذبحًا في عين شمس، بسبب مشادة كلامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغًا يفيد بمقتل شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله. س» 25 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر، وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وجاٍر استكمال التحقيقات للوقوف علي دافع القتل، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاه شاب بالوايلي بسبب جرعة مخدرات زائدة

فيما قررت النيابة العامة عرض جثة شاب يدعى «ج.م»، في العقد الرابع من العمر على الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

وفي سياق آخر، تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من معهد السموم، بمصرع شاب بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة من مخدر الأفيون، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ج.م»، في العقد الرابع من العمر.

وكشفت التحريات أن الشاب مدمن لمخدر الأفيون، وتعاطى جرعة كبيرة منه، ودخل بعدها في حالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى معهد السموم بالدمرداش إلا أنه فارق الحياة أثناء إسعافه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.