أحمد يونس يعلن موعد حفل توقيع روايته «نادر فودة 7 - الأعوان»

قال الإعلامي أحمد يونس، إن حفل توقيع روايته الجديدة «نادر فودة 7 - الأعوان» بمعرض الكتاب، سيكون غدا الجمعة، في تمام الواحدة ظهرا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المفاجآت لجمهوره بالتزامن مع حفل التوقيع.

وعن انتشار فريقه بالمعرض منذ انطلاقه بزيهم الفسفوري المتميز، أكد يونس أنه سعيد بمشاركتهم له في إطلاق الرواية، وتنظيم حفلات التوقيع، وإرشاد الجمهور لمكان بيع الكتاب، مشيرا إلى أنّ الفكرة ليست بجديدة، وأنّه طبقها منذ يناير 2017 وقت إطلاق أول رواية له بمعرض الكتاب، ومن وقتها يشارك الفريق سنويًا في فعاليات معرض الكتاب.