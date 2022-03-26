حظك اليوم برج القوس السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تجنب الخسائر

يمتاز مواليد برج القوس بصفات عديدة ومميزات تجعل المحيطين بهم يصفونهم بالقرب إلى الكمال وأنهم أشخاص لا يوجد منهم الكثيرون، فهم طيبون وممتعون ويحبون الانطلاق والحرية والسفر ويكرهون التقييد والروتين ويحبون إدخال السعادة والسرور على قلوب من حولهم.

عيوب برج القوس

بجانب صفاتهم ومميزاتهم العديدة، توجد بعض العيوب التي تتواجد في مواليد برج القوس، منها عدم وجود طاقة لهم على الصبر فدائما ما يستعجلون الأمور مما يؤدي أحيانا إلى التهوّر ويترتب عليه نتائج وأحداث سيئة، كما أنهم في بعض الأحيان يلجؤون إلى إعطاء وعود رغم أنهم لا يستطيعون الوفاء بها وفعلها، كما أنّهم غير دبلوماسيين في تعاملهم مع الناس حيث تغلب عليهم الصراحة التي تزعج من حولهم، ومن ضمن عيوب بعض مواليد هذا البرج وليس جميعهم، أنهم لا ينتبهون لآراء المحيطين من حولهم ويقدسون وجهات نظرهم وخبراتهم بالحياة ويقدمونها على آراء وخبرات الآخرين ولا يتقبلونها بسهولة.

حظك اليوم مولود برج القوس مهنيا

يتواجد القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل اليوم بدقة لتكون مثالا يحتذى به ومن أجل تجنب الخسائر والأخطاء، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج القوس عاطفيا

ونصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد مواليد برج القوس على الصعيد العاطفي، بألا يتبعوا الشدة في التعامل فلا تكن غليظا اليوم، واحرص على انتقاء كلماتك جيدا قبل التفوه بها.