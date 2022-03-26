حظك اليوم برج الجدي السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تغيير إيجابي

مولود برج الجدي شخص حازم قوي الشخصية شديد في تعاملاته يضع حسابات مختلفة لكل شيء حوله سواء على الجانب الشخصي أو المهني أو العاطفي، ويعرف عنه التزامه الشديد في العمل والدقة في المواعيد بالثانية والدقيقة، ويحب الأعمال اليدوية، إلى جانب ميله إلى الأعمال القيادية.

صفات برج الجدي

من ضمن صفات برج الجدي الصبر والطموح العالي والإخلاص وتحمل المسؤولية، ويكون صديق مخلص يقدم الدعم لمن حوله دون مقابل ويكون متعاطف معهم بشدة في مختلف المواقف.

حظك اليوم مولود برج الجدي مهنيا

يتواجد القمر في برجك اليوم مما يدفعك للتطوير من نفسك كما يعدك بتغيير إيجابي تدريجيا خلال الأيام المقبلة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الجدي عاطفيا

تنظر اليوم بتفاؤل وترى الجانب الإيجابي ويدعمك في ذلك وجود كواكب نبتون والمشترى في برجك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.

عيوب برج الجدي

من عيوب مواليد برج الجدي ابتعادهم عن المزاح ولا يحبون المرح كثيرا، كما أنهم يميلون إلى العزلة و الانطوائيّة، وكثيرا ما يحب البقاء في مكان هادئ بعيد عن الناس والمناسبات، كما يعرف عنه التأخير في اتخاذ القرارات الهامة في حياته، مع عدم قدرته على الوقوع بالحب بسهولة وقد يضيع من يديه أشخاص مناسبين بسبب بطئه في القرارات، ومن عيوبهم أيضا الخيال الواسع والغرور الشديد.