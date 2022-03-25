بايدن يزور قاعدة بولندية تضم قوات أمريكية قرب حدود أوكرانيا (فيديو)

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية، في مدينة رزيسو البولندية، الواقعة على بُعد 80 كم من الحدود مع أوكرانيا، وكان في استقباله لدى وصوله، نظيره البولندي أندريه دودا.

البيت الأبيض: سنقدم أكثر من مليار دولار للمتضررين من حرب روسيا

جاء ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، لإبراز موقف حازم في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما أكده إعلان البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من مليار دولار للمتضررين من حرب روسيا في أوكرانيا، وذلك حسبما نقلت العربية نت.

الرئيس الأميركي في قاعدة عسكرية قرب الحدود البولندية الأوكرانية #العربية pic.twitter.com/qiYb6IwiD0 — العربية (@AlArabiya) March 25, 2022

الرئيس الأمريكي يجتمع مع عسكريين أمريكيين بالجناح الشرقي للناتو

وتعرف الرئيس الأمريكي على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا، واجتمع مع عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ووصل بايدن إلى مدينة رزيسو البولندية آتيا من بروكسل، المحطة الأولى في جولة أوروبية طارئة بسبب العملية الروسية على أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قصد مدينة رزيسو في 5 مارس الجاري، خلال زيارة قام بها إلى بولندا لإظهار دعم واشنطن لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي التي أصبحت اليوم قلقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وخلال الزيارة، تلقى بايدن إحاطة بشأن كيفية تعامل بولندا مع اللاجئين الأوكرانيين الذين فرّوا بالملايين إلى هذا البلد منذ بدأت روسيا العملية العسكرية قبل شهر. والتقى الرئيس الأمريكي في رزيسو بعسكريين من الفرقة 82 المتمركزة في بولندا.