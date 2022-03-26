حظك اليوم برج الحوت السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تنتظرك أوقات مميزة

صفات عدة وعيوب كثيرة يمتلكها مواليد برج الحوت أبرزها الهدوء واللامبالاة، ضعف الإرادة، كما أنهم لا يتحملون المسئولية ويتهربون منها، ومن عيوبهم أيضا الأنانية والخوف من الارتباط ويكرهون التقيد والالتزام تجاه أي شيء.

صفات برج الحوت

من ضمن صفات برج الحوت أنهم منفتحون على العالم، ويسرحون بخيالهم الواسع في مختلف الأمور، كما أنهم حساسون وعاطفيون ويعرفون بالكرم ولا يهمهم الماديات، كما أنهم أذكياء وأصحاب حدس وبديهة وكتوم للأسرار وغامض، كما أنه سهل الانقياد، كما يحمل في قلبه الرضا ويقتنع بالمقسوم والرزق الذي كتبه الله له، كما أنهم يحبون النظام والترتيب ويحبون الاهتمام بأنفسهم ومظهرهم.

حظك اليوم مواليد برج الحوت مهنيا

اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني حيث يوجد القمر في منزل المشروعات مما يعدك بأوقات مميزة قد تقضيها اليوم مع الزملاء أو رؤساء العمل وتكون مفيدة لك كثيرا، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها للوطن.

حظك اليوم مواليد برج الحوت عاطفيا

وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي، يعد اليوم مناسب لك لكسب ثقة الجميع من حولك، كما تقوم اليوم بنشاطات مبدعة مع المقربين والأحباب.