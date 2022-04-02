الجمهورية الجديدة| شاطئ شعبي وممشى وتطوير 35 حيا سكنيا قديما بالسويس

شاطئ شعبي وممشى وتطوير 35 حيًا سكنيًا قديمًا، ثلاث شواهد على بصمة التجديد والتطوير التي طالت محافظة السويس، منذ أن تولى اللواء عبدالمجيد صقر مسؤولية الإقليم، في تنفيذ واضح لمبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز في إحدى أسسها على تحقيق الرفاهية.

شاطئ الشعبي بطول 700 متر يضم 26 «شاليه»

كان لأهل السويس حلم منذ سنوات طويلة بأن يكون لديهم شاطئ شعبي خاصة أنَّهم يمتلكون عشرات الكيلومترات على خليج السويس، تحقق ذلك الحلم مع مشارف الجمهورية الجديدة، إذ جرى تخصيص مساحة 700 متر لإنشاء الشاطئ، يضم «شاليهات اليوم الواحد»، فضلًا عن توفير مختلف الإمكانات لقضاء يوم ممتع على مياه الخليج.

افتتح الشاطئ في يوليو 2019 بطول 700 متر في منطقة الكورنيش الجديد، ويضم 26 شاليهًا، ويبدأ من مدرسة الصناعات البحرية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى، إذ تستهدف المحافظة زيادة طول الشاطئ الفترة المقبلة، وجرى تجهيز الشاطئ بالإنارة وتركيب الإنترلوك وإمداده بالمياه العذبة وشبكة صرف صحي وساحة لانتظار السيارات، فيما ستضم المرحلة الثانية منطقة الكافيهات ومطعمًا ومبنى إداري.

ممشي كورنيش السويس الجديد.. إضافة إجمالية وفرص عمل

25 أكتوبر 2020 كان موعد افتتاح منطقة الكورنيش التجارية بكورنيش السويس الجديد والتي تضم 16 محلاً و6 كرفانات تقدم مختلف الأنشطة، والتي جرى تسليمها لعدد من شباب وفتيات من أبناء السويس وذلك من خلال قرعات علنية بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء الافتتاح في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي والذكرى 47 لانتصارات 24 أكتوبر 1973، كما شمل الافتتاح منطقة تطوير الكورنيش وإنشاء ممشى جديد على الخليج كمتنفس جديد لشعب السويس بالمجان بطول 1200 مما أضاف مساحة كبيرة للتنزه على الكورنيش خلال فصل الصيف الذي يشهد فيه الكورنيش زحاماً شديداً خاصة ليلاً، إذ يكون قبلة مختلف الأسر والشباب.

ممشى أهل السويس بطريق بورتوفيق

كان طريق بور توفيق -بالتحديد الـ1700 كيلو الواقعة على خليج السويس مباشرة- على موعد مع التطوير ورفع الكفاءة بإنشاء ممشى أهل السويس ليكون متنفسًا حضاريًا ومتميزًا يضاف إلى ما جرى تحقيقه على أرض السويس، ويمتد ممشى «أهل السويس» من بداية الكورنيش الجديد حتى الشاليهات بمنطقة بورتوفيق، ويتكوّن من مضمار الدراجات على خليج السويس وملاهي وحديقة الأطفال ومنطقة خدمات ومحلات جديدة وساحة انتظار للسيارات، إذ جرى افتتاح 25 محلًا بعد توزيعها على أبناء السويس بالمزاد العلني.