حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان 2022.. «التعليم» توضح

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان 2022 مؤكدة أن الدراسة منتظمة كما هي في مواعيدها دون أي تعطيل، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة دون الرجوع للمصادر الرسمية، موضحة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا في جميع المدارس.

وردت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، على حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان 2022 مؤكدة أنه سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال شهر رمضان، وأن الامتحانات سيتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تعرف على حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان 2022

وأضافت الوزارة، أن الدراسة في رمضان 2022 مستمرة كما هي دون أي تعطيل لجميع المراحل التعليمية، على أن تبدأ بعدها مباشرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تعقد ورقياً لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وفي لجان مؤمنة جيداً ومطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

وبعد أن حددت وزارة التربية والتعليم، حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان 2022، بدأت مديريات التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التي تعقد خلال شهر رمضان، حيث أكد محمد عبد التواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنه تم البدء في وضع أسئلة الامتحانات وفق التعليمات الواردة من قبل وزارة التربية والتعليم.

الدراسة في رمضان 2022 مستمرة

وأضاف «عبد التواب» لـ«الوطن»، أنه تم تدريب جميع الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم، موضحاً أن المعلمين لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الامتحانات خاصة بعد أن خاضوا تجربة امتحانات الفصل الدراسي الأول دون أي معوقات.

من جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة لـ«الوطن»، أن الدراسة في رمضان 2022 مستمرة وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة رصد غياب الطلاب بصفة مستمرة وإنهاء شرح المقررات الدراسية في المواعيد المحددة لها.