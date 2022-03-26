بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير جنوب بني سويف

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم السبت، في حادثي سير بطرق بني سويف، منهم اثنان إثر انقلاب دراجة نارية بجوار مستشفى الفشن، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي، فيما أصيب آخران في تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بين قريتي الحيبة وغياضة، ونُقل المصابان إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

بلاغ بوقوع حادثين سير جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل، ما أسفر عن إصابة اثنين، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من قريتي الحيبه وغياضة، أما الحادث الثاني فوقع إثر انقلاب دراجة نارية بمدينة الفشن.

ووجه «مشهور» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بالإضافة إلى توجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية بالفشن

في الحادث الأول أصيب اثنان إثر انقلاب دراجة نارية بجوار مستشفى الفشن، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي، حيث تبين أن المصابين هما عبد الرحمن علي كامل، 25 سنة، نجار، مقيم في منشأة ناصر بالفشن، مصاب جروح وسحجات بالجسم، ومحمد طه محمد، 20 سنة، مقيم في منشأة ناصر الفشن، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن مع جروح وسحجات بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

إصابة اثنين في تصادم سيارتين

وفي الحادث الثاني أصيب اثنان إصر حادث تصادم سيارتي ربع نقل بصحراوي بني سويف الشرقي بين قريتي الحيبه وغياضة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية

وتبين أن المصابين هما عبد الرحمن مسعود صابر، 36 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة وجرح متهتك باليد اليسري، وزناتى جمال سيد، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج.