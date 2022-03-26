زلات بايدن.. يغير أسماء الدول في خياله وينسى عمره الحقيقي «فيديو»

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خرجت منه الأمور عن السيطرة قليلا، ففي كل لقاء له سواء رسمي أو غير رسمي هناك بعض الزلات التي كانت سببا رئيسيا في خلق حالة من الغضب والتساؤلات حول العالم عن مدى وعي أكبر رئيس أمريكي سنا، خاصة وأن سقطاته تلك تأتي معظمها مرتبطة بقضايا هامة تخص العلاقات مع دول أخرى.

تغيير موقفه السابق من إرسال جنود لأوكرانيا

ولعل أهم زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن «79» عاما ، حينما قال في كلمة ألقاها أمام الجنود الأمريكيين المتواجدين في بولندا، ضمن قوات حفظ السلام: «عندما تذهبون إلى هناك، سترون نساءً وشباب يقفون في مواجهة الدبابات الملعونة، رافضين المغادرة»، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

وتعد تلك الكلمات سقطة جديدة تضاف لسجل سقطات الرئيس الأمريكي، حيث أوحى بأنه سيرسل جنوده إلى أوكرانيا، التي توجد حاليا في حالة حرب مع الجيش الروسي، وهو الأمر الذي لطالما نفاه في السابق مشيرا إلى أنه لن يقحم الجنود الأمريكيين في حرب مباشرة مع روسيا، إلا أن تصريحاته تلك ضربت بكل سابقتها عرض الحائط، ما اضطر البيت الأبيض للرد.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، إن الرئيس أوضح في وقت سابق أنه لن يتم إرسال الجنود الأمريكيين إلى أوكرانيا، ولا نزال على موقفنا، وفقا لشبكة «فوكس نيوز».

وصف الأيرلنديين بالأغبياء

زلات الرئيس الأمريكي وتصريحاته المثيرة للجدل لم تنته هنا، بل تمادت لتصل إلى حد إهانة الشعوب دون أن يدري، وكانت أزمته الشهيرة مع الشعب الأيرلندي، حيث قال خلال خطاب ألقاه على هامش حفل غداء لأصدقاء أيرلندا السنوي في مبنى الكابيتول: «ربما أكون أيرلندي لكنني لست غبيا»، بحسب صحيفة تليجراف.

وتسببت تلك الكلمات في حالة من الغضب الشديد لدى الأيرلنديين، الذين عبروا عن استيائهم من وصفهم بالأغبياء، وعلى الرغم من محاولات الإدارة الأمريكية لتصحيح ذلك الموقف، إلا أن الكلمات لا تزال راسخة في نفوس ومسامع الشعب الأيرلندي.

Biden tells the 82nd Airborne they're going to Ukraine:



"You’re going to see when you’re there, you’re going to see women, young people standing in the middle, in the front of a damn tank saying 'I’m not leaving.'" pic.twitter.com/M2nu77yUw7 — RNC Research (@RNCResearch) March 25, 2022

تغيير خارطة العالم بمخيلته

ومنذ نشوب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والولايات المتحدة برئاسة بايدن يسعيان لإجباره على التراجع عن منصبه، إلا أن تلك المحاولات لم تخلو من الزلات، حيثا أخطأ بايدن في اسم أوكرانيا مرتين، إحداهما حينما قال «إن غزو بوتين لروسيا، شيء لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية»، بحسب واشنطن بوست.

بينما جاءت الأخرى حينما استبدل أوكرانيا بإيران، وذلك خلال خطاب حالة الاتحاد، حيث قال إن بوتين يمكنه احتلال كييف بالدبابات، إلا أن ذلك لن يمكنه من الحصول على قلوب الشعب الإيراني.

ويبدو أن تغيير مواقع الدولة على خريطة العالم، هواية جديدة من هوايات الرئيس الأمريكي حيث تحولت سوريا إلى ليبيا من وجهة نظره، حين قال «يمكننا العمل مع روسيا على سبيل المثال في ليبيا».

إهانة الأشخاص خلال الاجتماعات الرسمية

سقطات الرئيس الأمريكي تجاوزت المتوقع لها، حيث إنها وصلت إلى حد الشتيمة لمراسل قناة فوكس نيوز، الذي سأله حول الأعباء التي قد يسببها التضخم على المؤسسة الرئاسية، ليجيبه حينها بالسب بألفاظ لا يمكن أن تخرج عن دبلوماسي صغير وليس رئيس دولة عظمى.

ينسى عمره

أنصار الرئيس الأمريكي والمحيطون به، يسعون دائما إلى تبرير مواقفه التي من الواضح أنها خرجت تماما عن السيطرة، فلم يجدوا سوى أن يبرروا ذلك بتقدمه في السن، إلا أنه يخطئ في سنه، حيث إنه يعرف نفسه بأنه ذي 58 وهو في الحقيقة 79 عاما، وفيما يبدو أن الأمر يلازمه منذ فترة طويلة.

السخرية من منصبه

ففي عام 2014، حينما كان نائبا للرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما، تعرض بايدن لسؤال من أحد الطلاب الذي قال إنه نائب رئيس اتحاد الطلبة، فقاطعه بايدن واصفا منصب نائب الرئيس بالحقير ، وفقا لقناة abc الأمريكية.