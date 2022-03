زلات بايدن.. يغير أسماء الدول في خياله وينسى عمره الحقيقي «فيديو»

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خرجت منه الأمور عن السيطرة قليلا، ففي كل لقاء له سواء رسمي أو غير رسمي هناك بعض الزلات التي كانت سببا رئيسيا في خلق حالة من الغضب والتساؤلات حول العالم عن مدى وعي أكبر رئيس أمريكي سنا، خاصة وأن سقطاته تلك تأتي معظمها مرتبطة بقضايا هامة تخص العلاقات مع دول أخرى.

ولعل أهم زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن «79» عاما ، حينما قال في كلمة ألقاها أمام الجنود الأمريكيين المتواجدين في بولندا، ضمن قوات حفظ السلام: «عندما تذهبون إلى هناك، سترون نساءً وشباب يقفون في مواجهة الدبابات الملعونة، رافضين المغادرة»، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

وتعد تلك الكلمات سقطة جديدة تضاف لسجل سقطات الرئيس الأمريكي، حيث أوحى بأنه سيرسل جنوده إلى أوكرانيا، التي توجد حاليا في حالة حرب مع الجيش الروسي، وهو الأمر الذي لطالما نفاه في السابق مشيرا إلى أنه لن يقحم الجنود الأمريكيين في حرب مباشرة مع روسيا، إلا أن تصريحاته تلك ضربت بكل سابقتها عرض الحائط، ما اضطر البيت الأبيض للرد.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، إن الرئيس أوضح في وقت سابق أنه لن يتم إرسال الجنود الأمريكيين إلى أوكرانيا، ولا نزال على موقفنا، وفقا لشبكة «فوكس نيوز».

زلات الرئيس الأمريكي وتصريحاته المثيرة للجدل لم تنته هنا، بل تمادت لتصل إلى حد إهانة الشعوب دون أن يدري، وكانت أزمته الشهيرة مع الشعب الأيرلندي، حيث قال خلال خطاب ألقاه على هامش حفل غداء لأصدقاء أيرلندا السنوي في مبنى الكابيتول: «ربما أكون أيرلندي لكنني لست غبيا»، بحسب صحيفة تليجراف.

وتسببت تلك الكلمات في حالة من الغضب الشديد لدى الأيرلنديين، الذين عبروا عن استيائهم من وصفهم بالأغبياء، وعلى الرغم من محاولات الإدارة الأمريكية لتصحيح ذلك الموقف، إلا أن الكلمات لا تزال راسخة في نفوس ومسامع الشعب الأيرلندي.

