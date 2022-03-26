أسعار السلع في منافذ رمضان بالقاهرة.. الأرز بـ10 جنيهات (صور وفيديو)

تواصل محافظة القاهرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، افتتاح أكبر عدد من معارض السلع الغذائية والشوادر من أجل توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان، لمواجهة موجة الغلاء والاحتكار من جانب بعض التجار.

وتراوحت نسبة التخفيضات في منافذ ومعارض القاهرة من 20 لـ30%، فضلا عن تشجيع السلاسل التجارية والتجار على الانضمام لمبادرة «معا ضد الغلاء».

ومن المعارض التي اُفتتحت معرض حي السلام أول بحديقة السادات، ومعرض الشرابية بأرض مجمع الأحياء، ومعرض باب الشعرية بنطاق الميدان، وذلك لتوفير كل السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة.

معارض السلع

ومن المقرر قيام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بحضور المهندس ابراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بتفقد معرض السلام بحديقة السادات، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بعدد من أحياء العاصمة.

وتجولت «الوطن» داخل المعرض الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

أسعار السلع

ويقدم معرض السلع بنطاق حي السلام أول بالقاهرة السلع بأسعار مخفضة، إذ سجل سعر كيلو السكر 10 جنيهات، وكيلو الأرز 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 800 مم 20 جنيها، و900 جرام لحمة بتلو مجمدة بـ60 جنيها، وطبق البيض 50 جنيها، وكيلو البلح 16 جنيها، والصلصة 5.5 جنيه.

وداخل المعرض، توافرت الحلويات بأسعار مخفضة أيضًا، فسعر تشيزكيك 10 جنيهات بدلا من 14 جنيها، وفاتش نوتيلا 10 جنيهات، وكيلو السمنة 34 جنيها، ولتر المشروبات الغازية 9 جنيهات.

وبالنسبة للمنظفات، سجل كيس كريستال 10 جنيهات، وكيس برسيل 42 جنيها، وكيس أوكسي 21 جنيها، وبكرات مناديل 25 جنيها.

المكرونة بـ4 جنيهات

وسجل سعر كيس الملح 75 قرشا، وزجاجة الخل 3.25 جنيه، والسمنة 22 جنيها للكيلو، والشعرية 400 جرام 5 جنيهات، ومكرونة زنة 400 جرام 5 جنيهات، وعبوة الشاي 4 جنيهات، والعسل 20 جنيها.