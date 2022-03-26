حاكم كييف: القوات الروسية تختطف عمدة سلافوتيتش

أعلن حاكم منطقة كييف العسكري ألكسندر بافليوك، أن القوات الروسية اختطفت عمدة بلدية سلافوتيتش يوري فوميتشيف، عقب سيطرتها على المدينة، وفقا لما نشرته وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية.

كييف: سيطرة القوات الروسية على «سلافوتيتش»

وقال بافليوك، إن القوات الروسية سيطرت على مدينة سلافوتيتش التي يقيم بها العاملون بمحطة تشرنوبيل النووية، واستولت على مستشفى المدينة، معلنا تمديد حظر التجول من اليوم الجمعة الساعة 8 مساء وحتى صباح الإثنين المقبل.

وشنَّت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أسفرت عن لجوء ملايين الأشخاص وإصابة عشرات الآلاف، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.