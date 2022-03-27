حظك اليوم برج الحمل الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها اليوم الأحد الموافق 27 مارس لمولود برج الحمل على الصعيدين المهني والعملي وكذلك العائلي والعاطفي، فالكثير من أصحاب هذا البرج الذي يوصف بين الأبراج أنه متزن وصاحب قرار يبحثون يوميا عن الطالع وتحديدًا المقبلين منهم على الارتباط والزواج وكذلك فرص عمل جديدة.

يعرف عن سيدة برج الحمل أنها تكرة القيود كامراة برح الدلو، فكلاهما إذا وقعت في الحب، يفضل أن يمنحها الشريك الحرية فهي فراشة تحلق بعيدًا على القواعد والقوانين ولكنها تطبقها في مجال عملها كونها مسؤولة فإذا وكل لها مسؤولية مهام محددة أنجزتها على أكمل وجه، لذا نرصد حظك اليوم لهذا المولود وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

ووفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد فإن مولود برج الحمل اليوم الأحد على الصعيد المهني والعملي، ينتظر أخبار سارة، فهذا المولود يمر منذ فترة بأيام صعية وضغوط وبالرغم من ذلك يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق، لذا يجب أن تستغل هذا وتنطلق من العزلة التي أجبرتك عليها الفترة الماضية.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك؛ بأن القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتؤثر في الجنس الآخر وتنفعك نصائح أصدقاء مخلصين.