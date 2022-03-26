تحرير محاضر نقص وزن لمخابز بلدية مخالفة في مركز العدوة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملات تموينية علي المخابز البلدية بقرية «صفانية»، لمتابعة الأوزان والتوزيع وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والالتزام بالوزن القانوني وعدم المتاجرة بالسلع المدعمة، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للمخابز المخالفة بدائرة القرية وذلك بسبب نقص الوزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنظيم الحملات بالتنسيق مع «التموين»

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

منفذ لبيع اللحوم المدعمة لمحاربة الغلاء

وافتتح المحافظ قبل أيام منفذا لبيع اللحوم المدعمة ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، وبالمشاركة والتنسيق مع التموين والطب البيطري وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وأكد المحافظ أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول لتوفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار بسبب أزمة روسيا-اوكرانيا، من خلال توفير لحوم سودانية طازجة بأسعار مخفضة حيث يبلغ سعر الكيلو 100 جنيه، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف، أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة معارض «أهلا رمضان»، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

وأشار إلى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومبادرتي «كلنا واحد» و«أمان»، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة.