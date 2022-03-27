عقود النفط الآجلة ترتفع بعد الهجوم على منشآت النفط في السعودية

أغلقت العقود الآجلة للنفط على ارتفاع يوم أمس الجمعة، متخلية عن خسائر سابقة حيث جددت تقارير هجوم الحوثيين على منشأة نفطية سعودية في جدة، المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية، بحسب مذكرة بحثية لـThe Price Futures Group.

أسعار النفط العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وذكرت أنّ أسعار النفط كانت تتداول على انخفاض قبل أنباء الهجوم، بعد عدم لجوء الاتحاد الأوروبي إلى حظر النفط الذي تشتد الحاجة إليه من روسيا، كما فعل نظيره الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.

عقود النفط الآجلة ترتفع

وأعلن الرئيس الأمريكي جون بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية قيام روسيا بالهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، في عملية وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنّها لا تهدف إلى احتلال الأراضي الأوكرانية.

أسعار براميل البترول الخام

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.56 دولار أو 1.4% ليستقر عند 113.90 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 10.5%، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

يذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت هجوما من قبل الحوثيين على محطات البترول التابعة لشركة أرامكوا في جدة .