حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الأحد الموافق 27 مارس الجاري لمولود برج الجوزاء على الصعيدين العملي والعاطفي، الذي تحمل له الحظوظ؛ فوجود فينوس وعطارد يمنحان أصحاب هذا البرج فرصة كبيرة ربما مع الشريك أو العائلة؛ لذا يجب استغلالها قدر الإمكان، فمن المعروف عنك عزيزي أنك ذكي ومستمع جيد تجيد استغلال الفرص.

مولود برج الجوزاء له مفاتيح من امتلكها ملك قلبه وعقله؛ منها ضرورة ابتكار موضوعات ممتعة لطرحها عليه؛ فهو يفضل أن تناقش وجدانه، ولهذا يعتقد البعض أن التعامل مع مولود برج العذراء غاية في الصعوبة، وتحديدًا من الشريك على المستوى العاطفي، لذا نرصد حظك اليوم لهذا المولود وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

ووفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، خلال قناتها على «يوتيوب» عن حظ مولود برج الجوزاء على الجانب المهني، فإن القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بروح عملية وواقعية، ما يساعدك على المعرفة والإنجاز، فاستغل الفرصة.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، قالت خبيرة الأبراج لمولود الجوزاء، إن فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا آخاذا وتستمتع بوقتك جيدا.