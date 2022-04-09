فنان على كرسي المذيع.. غادة عادل تتألق في «تع إشرب شاي».. فيديو

انتشرت خلال السنوات العشر الأخيرة ظاهرة تحول بعض الفنانين إلى تقديم البرامج على الفضائيات والإذاعة بشكل كبير، حيث جلس فنانون وفنانات على كرسي المذيع لتقديم برامج تنوعت ما بين الفنية والثقافية والاجتماعية والكوميدية إلى جانب البرامج الخفيفة، وبالفعل حقق العديد منهم نجاحا خطف أنظار واهتمام الكثيرين وحظو بمتابعات ومشاهدات كبيرة من الجمهور، وهو الأمر الذي أدى لتكرار التجربة والتوسع فيها.

تجربة الفنانة غادة عادل

من بين تلك التجارب، تجربة الفنانة غادة عادل التي قدمت برنامج «تع إشرب شاي»، عام 2017 على شاشة «dmc»، وكانت فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من أهم نجوم الوسط الفني للحديث عن الحياة الفنية والاجتماعية في قالب فكاهي طريف، والبرنامج من إﺧﺮاﺝ عمرو عزيز ومجدي الهواري وإعداد إياد صالح ورامي علي، وتم تقديم 3 مواسم من البرنامج، نظرا للنجاح الكبير الذي حققه.

حلقات البرنامج تتضمن ضيوفا متنوعين بين نجوم الفن والرياضة

وتضمنت فقرات البرنامج حوارات مع الضيوف حول الأحوال الشخصية وآخر الأعمال وكل ما يشغل متابعي ومحبي الفنانين، كما احتوى البرنامج على فقرات فنية واسكتشات اشتركت فيها الفنانة غادة عادل مقدمة البرنامج مع ضيوف الحلقات، كما تضمن فقرات تتضمن بعض الألعاب، وبعض الأغاني المشتركة بين غادة عادل والفنان الضيف، وفي بداية الحلقة كانت غادة عادل تقدم فقرة للموهوبين ومن يقومون بتقديم مشروعات مميزة أو أعمال مميزة في المجتمع.

أبرز الضيوف في حلقات البرنامج على مدار 3 مواسم

وكان من بين أبرز ضيوف البرنامج على مدار 3 مواسم، أمير كرارة وحسن الرداد وأحمد فتحي وإيمي سمير غانم ولاعب الكرة السابق محمد بركات وهاني رمزي وبيومي فؤاد، وأحمد فلوكس ومي عز الدين وحميد الشاعري وأحمد رزق.