بايدن: التزامنا بالدفاع المشترك في معاهدة الناتو مقدس

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن استقرار أوروبا ذو أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

استقبال اللاجئين الأوكرانيين

وأكد «بايدن»، إمكانية استقبال مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين، منوهًا إلى أن مسؤولية استقبال اللاجئين لا يجب أن تلقى على عاتق بولندا، موضحًا أن بولندا تحملت مسؤولية كبيرة كان يجب أن يتحملها حلف الناتو بأكمله، قائلًا: «بولندا تقوم بجهود كبيرة في الأزمة الأوكرانية».

بايدن: بولندا تحملت مسؤولية كبيرة

وأضاف الرئيس الأمريكي: «التزامنا بالبند الخامس من اتفاق حلف شمال الأطلسي مقدس»، لافتًا إلى أن بوتين يسعى لتقسيم حلف شمال الأطلسي، ولكنه لن يتمكن من ذلك.

وينصد البند الخامس في معاهدة حلف شمال الأطلسي والتي جرى التوقيع عليها في أبريل عام 1949 في واشنطن على أن أي اعتداء مسلح ضد عضو أو عدة أعضاء من الحلف، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يعد عدوانًا على دول الحلف جميعًا ويحق لكل عضو في الحلف الدفاع الذاتي بشكل فردي أو جماعي.