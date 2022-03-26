عاجل.. أوكرانيا: أكثر من 100 ألف شخص في حاجة للإجلاء من ماريوبول

أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ألكسي يوريفيج ريزنيكوف، أن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في حاجوا إلى إجلائهم من مدينة ماريوبول، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

القوات الروسية تسيطر على سلافوتيتش

وأكد حاكم منطقة كييف أولكسندر بافليوك، أنّ القوات الروسية سيطرت على بلدة سلافوتيتش القريبة من محطة تشرنوبيل النووية المعطلة، معلنًا تمديد حظر التجوال من الـ8 مساء وحتى الـ7 صباح الاثنين، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أنّ القوات الروسية تمنع وصول المساعدات إلى المدنيين بمدينة ماريوبول، محذرًا العالم من أزمة الإمدادات الغذائية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.