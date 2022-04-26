فنان على كرسي المذيع.. سمير صبري أول من قدم برامج التوك شو «فيديو»

استطاع الفنان سمير صبري أن يلمع على كرسي المذيع، بعد أن ذاع صيته كممثل ونال شهرة كبيرة وواسعة في الوسط الفني وأصبح له جمهور كبير، وهذا الأمر لم يكن غريبا على الفنان سمير صبري بمسيرته العملية حيث عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء بعد ذلك ولكن ميوله الإذاعية ظلت تغازله إلى أن قدم برنامج «النادي الدولي»، الذي يعتبر من أشهر البرامج التلفزيونية التي كانت بمثابة تمهيدا لظهور برامج «التوك شو» في التلفزيون المصري، هذا البرنامج قد تم عرضه لعدة سنوات، بعد أن كانت بدايته في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وبالتحديد عام والذي عرض في عام 1973.

البرنامج لم يقتصر على تقديم الفقرات الحوارية مع المشاهير

وقام الفنان سمير صبري باستضافة أشهر نجوم الوسط الفني في هذه الفترة، من الممثلين والممثلات والمخرجين والمطربين، ولم يقتصر الأمر على أهل الفن فقط، بل استضاف مشاهير كرة القدم أيضا، ولم يقتصر البرنامج على تقديم الفقرات الحوارية مع المشاهير فقط وتقديم فقرات خفيفة، ولكن البرنامج قد تناول العديد من القضايا والمشاكل السياسية والاجتماعية والإنسانية، واشتهر البرنامج هذه الفترة بتحقيق انفرادات كبيرة، خصوصاً وأن البرنامج كان يُذاع أسبوعيا، على مدار فترات طويلة، ولكن تم تخصيص شهر رمضان لكي يتم إذاعة البرنامج به.

حوارات مع النجوم حول حياتهم الشخصية والعملية

وتضمنت فقرات البرنامج حوارات مع النجوم حول حياتهم الشخصية والعملية وآخر أعمالهم وكواليس أعمالهم، وحل كبار الفنانين والمطربين ومشاهير الأدب ضيوفا على البرنامج من أمثال توفيق الحكيم والدكتور يوسف إدريس، وموسى صبري، ومصطفى أمين، ويوسف السباعي، وأحمد رجب، والفنانين منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وفريد شوقي، وفريد الأطرش، وحسن الإمام، وأمينة رزق، وعمر خورشيد، وسامية جمال، وداليدا، وكوكا، ونيللي، وفردوس عبد الحميد، وليلى حمادة. ونجوم كرة القدم مثل محمد لطيف، ويكن حسين، وعبده نصحي، والشاذلي، وعادل هيكل، واستضاف البرنامج شخصيات من رجال المجتمع وعالم السياسة، مثل اللورد هيوم وزير خارجية بريطانيا والسلطان قابوس.

استضافة نجمين كلا منهما يكون ضيفا لمدة 15 يوما

كما قدم الفنان سمير صبري برنامجه الشهير «مشوار»، والذي تناول الفنان سمير صبري به مشوار كبار الشخصيات العامة بالمجتمع وقصص حياتهم ونجاحاتهم، حيث كان يتم عرض البرنامج في شهر رمضان، وكان يتم استضافة نجمين طوال الموسم كلا منهما يكون ضيفا لمدة 15 يوما،وكان من أشهر ضيوف البرنامج فكري باشا أباظه وتنوع التصوير في البرلمان ودار الهلال والنادي الأهلي والشاعر الكبير أحمد رامي وزوجته وأولاده.