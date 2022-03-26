كفر الشيخ: طرح سلع بتخفيضات من 20 لـ30% في المراكز على غرار «أهلا رمضان»

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، على سرعة تحديد مواقع لإقامة شوادر ومعارض اهلا رمضان بالمدن والمراكز، وطرح سلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 لـ30% على غرار معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ، والهناجر التي تم تخصيصها لتوفير السلع بأسعار مخفضة غرب كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع التجار للمشاركة في المعارض وتوفير المواقع لهم بدون مقابل، نظير توفير السلع المخفضة، وفي حالة عدم التزام التاجر بالتخفيضات، يتم استبداله بآخر.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

كما شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات على الأسواق لضبط الاسعار، والتأكد من صلاحية السلع بالمحلات والأسواق، إضافة لضبط السلع التي يحجبها التجار عن التداول، وشن حملات بالقرى والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما حذر محافظ كفر الشيخ من التعدي على الأراضي الزراعية ، وفي حالة تهاون المسؤولين عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم، فلا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، وسيتم احالة المتعدي للنيابة المختصة.

افتتاح معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ

يذكر انه جرى افتتاح معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ على مساحة 1100 متر مربع بقلب العاصمة وبدأت أسعار التمور من 12 جنيها وحتى 25 بينما تباع اللحمة السوداني الطازجة بـ99 جنيها، فيما يباع كيلو السكر الأبيض بـ10 جنيها بأقل جنيهين عن السوق وذلك في إطار التخفيف عن الأهالي.