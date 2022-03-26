انطلاق أولى فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بأسيوط غدا

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى عروضها ضمن مهرجان نوادي المسرح الإقليمي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي على مسرح قصر ثقافة أسيوط، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وذلك خلال الفترة من 27 مارس حتى 1 أبريل 2022.

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الثقافة بالفنون المسرحية، ودعم المواهب الشابة وتنميتها.

عروض نوادي المسرح بأسيوط

ويشارك فرع ثقافة سوهاج بـ7 عروض مسرحية، وهي:

«النحات، الخروج» غدا الأحد.

«أربعة غرب، لما طلعت روحي»، بعد غد الإثنين.

«ظلام، دم السواقي» الثلاثاء 29.

ويشارك قصر ثقافة طهطا، 30 مارس، بعرض مدينة النساء، وبيت ثقافة منفلوط التابع لفرع ثقافة أسيوط بعرض هزيع الصمت.

4 عروض بقصر ثقافة المينا

كما يشارك فرع ثقافة المنيا بأربعة عروض مسرحية؛ منها سالب واحد والدرع 31 مارس الجاري، أما 1 أبريل، يقدم قصر ثقافة المنيا عرض مطلوب مخرج، كما تقدم ثقافة ملوي عرض أحداث لا تمت بصلة.

وفي سياق آخر، أقامت هيئة قصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، عروض المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح المقام على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية ويستمر حتى 31 مارس الجاري.

ختام حفلات مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

وفي الإسكندرية، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، برنامج حفلات مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وذلك من خلال عرض فني قدمته فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، في حضور كبير من أهالي محافظة الغربية.

وشاركت قصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، الخميس الماضي، في الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار كل نقطة بتفرق، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

واختتمت الهيئة 24 مارس الجاري، ورشة لفنون السينما بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك ضمن برنامج ورش تعليم فنون السينما بالمحافظات، وتتضمن محاضرات عن فن السيناريو، والإخراج، والمونتاج، والديكور.