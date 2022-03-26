الحكومة تستطلع آراء المواطنين حول منافذ السلع: وفرت علينا كتير «فيديو»

استطلعت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة في المركز الإعلامي لـ«المجلس»، آراء المواطنين فيما يتعلق بالمنافذ التي جرى فتحها مؤخراً لتوفير السلع ومستلزمات شهر رمضان المبارك، سواء التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أو وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو مبادرة «كلنا واحد» المُنفذة تحت رعاية وزارة الداخلية، حول جودة وتوافر المنتجات في تلك المنافذ، وأسعارها.

رئاسة الوزراء: توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وإجراءات لضبط الأسواق

وقال «إعلامي الوزراء»، في فيديو صادر عنه اليوم، تضمن آراء المواطنين بشأن منافذ السلع المُخفضة، إنه في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، وفي ظل الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، اتخذت الدولة المصرية إجراءات استباقية لضبط الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومواجهة التحديات العالمية.

وقالت نهى عبدالله، مواطنة، خلال تواجدها بأحد منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها للمرة الأولى تزور منافذ الوزارة، ووجدت منتجات متنوعة، مضيفة: «سواء زيت أو سمن أو غيره، الأسعار لا تُقارن ببره.. والحاجات متوفرة، ونضيفة أوي أوي».

وذكر محمد إسماعيل، مواطن، خلال تواجده أمام أحد الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر اللحوم وصل إلى 150 جنيها للكيلو في الأسواق، وداخل الجمعية «هي هي نفس اللحمة بنفس الجودة عاملة 95 جنيها»، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق المبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وجودة عالية.

وأشادت فاطمة ثابت، مواطنة، خلال تواجدها بأحد منافذ مبادرة «كلنا واحد»، التابعة لوزارة الداخلية، بالمبادرة، موضحة أن كيلو الأرز في منافذ المبادرة بـ10 جنيهات، ويتوافر في الأسواق بـ15 جنيها، وكيلو السكر بـ10 جنيهات وفي الأسواق بـ15، وعبوة الصلصة الكبيرة بـ20 جنيها وفي الأسواق 25 جنيها، موضحة أن فارق السعر في المنتجات يوفر كثيراً للأسرة المصرية.

منافذ المبادرات توفر السلع بأسعار أقل من قبل الأزمة

وقالت عواطف محمد، مواطنة، خلال تواجدها بأحد المنافذ، إن الأسعار في المنافذ قد تكون «أرخص مما كانت عليه في الأول»، فيما دعا المواطن راشد علي، المواطنين لتجنب السلع ذات الأسعار المرتفعة، قائلاً: «الرئيس السيسي مع الشعب، والريس قال الحاجة الغالية متشتروهاش، ولازم نعمل كده».

وقالت المواطنة عبير السيد، إن «الأسعار في الأسواق وحشة جداً، وبنشكر الرئيس السيسي، على منافذ المنتجات بأسعار مخفضة»، مردفة: «ياريت يكون في مراقبة على الأسعار بره كمان»، موضحة أنها اشترت طبق البيض في المبادرة بـ53 جنيها، ويباع في الخارج بـ64 جنيها.

واعتبرت المواطنة رضا محمود، أن توفير الأسعار في المنافذ بأقل كثيراً من السوق المحلية «رحمة للناس»، فيما اعتبر المواطن محمود الشاهد، تلك المنافذ «رمانة الميزان»، مضيفاً: «المنافذ دي بتخفف على الناس كتير جداً».

رئيس الوزراء: 8 آلاف منفذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل رمضان

ويبلغ عدد المنافذ التابعة لمختلف المبادرات التابعة للدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة قرابة 8 آلاف منفذ في مختلف محافظات الجمهورية، من المُقرر أن توفر السلع للمواطنين قبيل شهر رمضان المعظم.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاحه معرض «أهلاً رمضان» يوم الخميس الماضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه باستمرار عمل المنافذ لتوفر السلع حتى بعد نهاية «الشهر المعظم»، في إطار تحركات الدولة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل الأزمة العالمية.

وشدد «مدبولي»، على أنه راجع أسعار السلع والمنتجات المطروحة في المنافذ التي توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، في ظل مشاركة نحو 165 شركة في معارض «أهلاً رمضان»، لتوفر السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و25%.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها مخزون ورصيد كاف من السلع يؤمن احتياجاتها لشهور مقبلة بإذن الله.