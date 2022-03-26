رحل الفارس على صهوة جواده.. رجائي عطية يختم حياته مترافعا بالمحكمة

رحل الفارس وهو على صهوة جواده في ساحة الشرف، هذا ما ينطبق على المشهد الأخير في حياة المحامي الكبير رجائي عطية، نقيب المحامين، الذي وافته المنية اليوم أثناء مرافعته خلال محكمة إمبابة بالجيزة.

وفاة رجائي عطية داخل قاعة المحكمة

حضر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم داخل قاعة جنايات إمبابة لحضور جلسة محاكمة 9 من محاميي الجيزة، بينهم محمود الداخلي، نقيب الجيزة السابق والأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات في فبراير الماضي.

وحرص نقيب المحامين، على المشاركة فى الترافع فى قضية خاصة لـ 9 من المحامين مع القاضى حسام رشدى رئيس محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم والتى تعود أحداثها لعام 2015.

وخلال مرافعته، تعرض نقيب المحامين لأزمة صحية على إثرها أغمى عليه، خلال تواجده بالدور الثالث بمحكمة جنوب الجيزة أثناء المرافعة الخاصة بأزمة المحامين.

وكان قد تم تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين المحالين للمحكمة في حالة عدم البت في التظلم، تتكون من كبار أساتذة الجامعات وشيوخ المحامين بمتابعة مجلس النقابة.

وتوفي رجائي عطية عن عمر ناهز 84 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وخيمت حالة الحزن على نقابة المحامين، بعد رحيل النقيب رجائي عطية صباح اليوم، وشيعت جنازته اليوم بعد أداء الصلاة عليه من مسجد عمر مكرم، عقب صلاة العصر، وتم نقل الجثمان إلى مقر النقابة العامة وبعدها يتم تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر.