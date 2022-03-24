«تعليم شمال سيناء» تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان لها، اليوم الخميس، عن موعد امتحانات النقل للعام الدراسي 2021 - 2022، موضحة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو المقبل، وامتحانات الصف الخامس الابتدائي من 7 وحتى 9 مايو المقبل، وامتحانات الصف السادس الابتدائي من 10 وحتى 12 مايو المقبل.

امتحانات التعليم المجتمعي والإعدادية

في مدارس التعليم المجتمعي، تعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي يومي 7 و8 مايو المقبل، والصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 9 وحتى 11 مايو المقبل.

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فيما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني، خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو المقبل، وامتحانات النقل الإعدادي العام من 7 إلى 11 مايو المقبل، وامتحانات نقل الإعدادي المهني من 14 إلى 18 مايو المقبل، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي العام من 14 إلى 19 مايو المقبل.

موعد امتحانات ثانوي والتربية الخاصة

تنعقد امتحانات النقل الثانوي الفني، من يوم 20 أبريل المقبل وحتى 8 مايو المقبل، فيما تنعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام حسب الجداول الواردة من وزارة التربية والتعليم.

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وبالنسبة لامتحانات التربية الخاصة، فتكون امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية (نقل) سمعي وبصري، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل، وامتحانات المرحلة الثانوية (نقل) سمعي وبصري، من 7 إلى 14 مايو المقبل، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي (أمل) والثالث الإعدادي (بصري) من 14 وحتى 19 مايو المقبل.