«ارجع لحضن أمك».. أسرة تطلب من ابنها العودة للمنزل ببني سويف

خلاف بسيط داخل أسرة تقيم في محافظة بني سويف، بين اب وابنه، غادر على إثره الابن، صاحب الـ14 سنة، منزل الأسرة منذ أكثر من أسبوعين، لتظل الأسرة في حالة حزن وتشتت، نتيجة البحث عنه في كل مكان، لم يتركوا مكاناً إلا وسألوا داخله، نشروا صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يطلبون منه الرجوع، كما حرروا محضراً بتغيب داخل مركز شرطة ناصر، دون جدوى، ما بين الثانية والأخرى يتلقون اتصالات هاتفية يأملون أن تحمل تلك المكالمة أو الأخرى خبراً يريح قلوبهم.

«ارجع لأبوك وحضن أمك يا إسلام» رسالة الأسرة للابن الهارب

«ارجع لأبوك وحضن أمك يا إسلام، احنا تعبنا من البحث عنك»، بتلك الكلمات بدأ «محمد ربيع»، الذي يعمل سمكري سيارات، حديثه لـ«الوطن» قائلاً: «أنا معايا 4 أبناء 3 بنات وولد، ده بقى اللي قلبنا بيتقطع عليه، اسمه إسلام وعنده 14 سنة تقريباً، بالصف الرابع الابتدائي، ومنذ 15 يوم، اتفاجئت بأنه بيصرف فلوس الدروس على لعب البلايستيشن، زعلت منه وزعلته، وبعدين قعدت اتكلمت معاه وراضيته، وبعدها نمنا ووالدته صحيت الفجر لقيته صاحي وصلى الفجر كمان، وبعدها بساعة أو أكثر اختفى، ومن ساعتها مش لاقيينه».

لمشاهدة لقاء الوطن مع أسرة اسلام

https://fb.watch/b-7YRWBUGT/

والدة إسلام: ما شوفناش طعم النوم والأكل واحنا بنتدمر

وتقول زوجته التي دخلت في حالة بكاء شديدة: «من ساعة ما إسلام ساب البيت، لا شفت نوم ولا أكل ولا شرب، ربنا الوحيد اللي عالم بحالنا، والله ما حصل حاجة لكل ده، زعل بسيط مع والده ترك البيت وغادر ومش عارفين طريقه».

لم تترك الأسرة مكاناً إلا وبحثت فيه، لدرجة أنها قامت بالبحث عنه في بيوت عدد من زملائه، كما بعثت والدة اسلام برسالة له قائلةً: «ارجع يا إسلام احنا عاوزينك متخافش من أبوك، زعلك لأنه خايف عليك، وعاوز مصلحتك، كان بيعاملك كأنك صاحبه مش ابنه، واحنا بنحبك واخواتك البنات عاوزينك وبيعيطوا عليك».