ضبط 13 طن سلع رمضانية «مجهولة» داخل مخزن بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، من ضبط 13 طن سلع رمضانية «مجهولة المصدر»، داخل أحد المخازن، وذلك عقب توجيهات بتشديد الرقابة على السلع الغذائية، بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

حملات رقابية على الأسواق قبل رمضان

وقامت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين في الإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب، مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع أحمد حسن، وحمد علي، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بشن عدة حملات، نتج عنها ضبط مخزن بمنطقة «المنشية الجديدة»، يحتوي على كميات من السلع الرمضانية مجهولة المصدر، وتبين عدم وجود مستندات دالة على مشروعية حيازة السلع المضبوطة.

التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على كمية تُقدر بنحو 10 أطنان خروب مجروش، وحوالي 100 كيلوجرام بندق، و90 كيلوجرام تمر هندي، و750 كيلوجرام زبيب مجفف إيراني، وعدد 500 كيلوجرام زبيب مصري، و400 كيلوجرام سوداني، و70 كيلوجرام عين جمل، بالإضافة إلى حوالي 80 كيلوجرام قراصيا مجففة، و80 كيلوجرام قمر الدين، و125 كيلوجرام مشمشية مجففة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

استعدادات «تموين الإسكندرية» لاستقبال رمضان

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات مديرية التموين في محافظة الإسكندرية لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال متابعة الأنشطة التموينية والأسواق، لضبط الأسعار، تيسيراً على المواطنين، لتلبية احتياجاتهم من السلع المرتبطة بالشهر الكريم، بالإضافة إلى افتتاح منافذ «أهلاً رمضان» فى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في المعارض الرمضانية بالإسكندرية.