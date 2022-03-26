إحالة أوراق عاطل متهم بقتل ابن صديقه في الإسكندرية للمفتي

أصدر المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، قراراً بإحالة أوراق عاطل في العقد الثالث من العمر، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك بتهمة قتل ابن أحد أصدقائه، بسبب خلافات بينه وبين والد المجني عليه، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة 15 مايو المقبل.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 23360 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثاني، اذ تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثاني، يفيد بورود بلاغ من أهلية المجني عليه بقيام عاطل بطعنه.

تحريات المباحث

كشفت تحريات مباحث القسم صحة الواقعة، وأن المجني عليه يُدعى «م. ع. أ.»، نجل صديق المتهم، ويُدعى «م. ج. ع.»، عاطل، وأن سبب الواقعة هو وجود خلاف بين كل من المتهم ووالد المجني عليه، بسبب خلاف على مبلغ مالي بين الطرفين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم عزم النية على معاقبة والد المجني عليه بسبب خلافات مادية، وأنه توجه إلى منزله وأحضر سلاحاً أبيض عبارة عن سكين، قاصداً منزل والد المجني عليه، وعند مشاهدة المجني عليه استوقفه وسدد له طعنات متفرقة في الصدر واليد، وتسبب في قطع شرايين يد المجني عليه، الذي سقط متوفياً في الحال، بينما لاذ المتهم بالفرار.

تقنين الإجراءات

جرى تقنين الإجراءات اللازمة، وتم تضييق الخناق على المتهم، حتى جرى إلقاء القبض عليه، وتم إجراء التحقيقات معه، وتقرر إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 15 مايو المقبل للنطق بالحكم.