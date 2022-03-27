واشنطن تعتزم تقديم 100 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا لتأمين الحدود

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تعتزم تقديم 100 مليون دولار إضافية لمساعدة وزارة الداخلية الأوكرانية لتأمين الحدود وحماية البنية التحتية، فيما أشار رئيس وزراء أوكرانيا السابق نيقولاي أزاروف، إلى أن بلاده عملت في السنوات الأخيرة على تنفيذ خطة لـ المخابرات الغربية هدفها إعادة توطين النازيين في المناطق الناطقة بالروسية.

وأضاف أزاروف، في حوار مع صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى اتخاذ المجموعات المتطرفة من المباني السكنية في مدينة «ماريوبول» مواقع قتالية لهم يظهر أن النازيين يعتبرون هذه المدينة غريبة عليهم.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، استدعاء السفير الروسي لدى براج ألكسندر زمييفسكي، للاحتجاج لديه على استفزازات هيئات حكومية روسية للدبلوماسيين التشيك في روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أعلن رئيس بولندا إندجي دودا، أنه لا يتفهم قناعات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حول أوكرانيا، ونأيه بـ«بودابست» عن مواقف حلف شمال الأطلسي «الناتو» ورفضه تمرير السلاح لـ«أوكرانيا».

رئيس بولندا: موقف «بودابست» مرتبط باعتمادها على إمدادات الطاقة من موسكو

وأضاف دودا، أن هذه السياسة ستكلف المجر غاليا جدا، وأشار الرئيس البولندي، إلى أن موقف «بودابست» مرتبط باعتمادها على إمدادات الطاقة من موسكو.

«موسكو» تنفي اتهامات «واشنطن» بوجود جواسيس روس في المكسيك

بدورها، أعلنت السفارة الروسية في المكسيك، إن «واشنطن» تحاول عزل موسكو ودبلوماسييها عبر العالم، فيما نفت السلطات الروسية، اتهامات الولايات المتحدة بوجود جواسيس روس في المكسيك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى تحليق طائرات استطلاع سويدية على طول حدود بولندا مع أوكرانيا وبيلاروسيا.

من جانبه، أعرب الخبير المالي، الأستاذ المشارك في قسم التمويل العالمي بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، لازار بادالوف عن ثقته بأنه في وضع بلاده الاقتصادي الحالي، لم يعد لتصنيفات الوكالات الدولية تأثير على مجريات الوضع في روسيا وعلى الاقتصاد الروسي.

بدوره، وصف زعيم اليسار الألماني ديتمار بارتش في تصريح لمجلة «دير شبيجل» الألمانية، خطة «برلين» لإنفاق 100 مليار يورو على إعادة تسليح الجيش بالجنون، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي لتقليص المساعدات الاجتماعية.