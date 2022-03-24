بلينكن يزور الشرق الأوسط ويبدأ بإسرائيل.. وملف أوكرانيا على رأس أجندته

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، سيجري جولة في الشرق الأوسط لمدة 5 أيام، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، مؤكدة أن ملف أوكرانيا سيحتل مكانة خاصة على رأس أجندته.

جولة بلينكن الشرق أوسطية تستمر 5 أيام وتتطرق للتطبيع مع إسرائيل

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن جولة بلينكن في الشرق الأوسط، ستستمر في الفترة من 26 حتى 30 مارس، حيث سيجري مشاورات مع شركاء واشنطن بشأن «طيف من المسائل الإقليمية والدولية ذات الأولوية، بما فيها حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، واتفاقات أبراهام، واتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين والحفاظ على فرصة لتطبيق حل الدولتين، وغير ذلك».

وسيزور بلينكن إسرائيل في مستهل جولته الشرق أوسطية، حيث سيجري محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، والرئيس يتسحاق هرتصوغ، ثم سيتوجه إلى رام الله حيث سيجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين عن المجتمع المدني.

لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المغرب

وبعدها سيسافر وزير الخارجية الأمريكي إلى المغرب حيث سيعقد لقاءات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة ومسؤولين حكوميين بارزين آخرين، بالإضافة إلى اجتماع من المقرر أن يعقده خلال زيارته إلى المغرب مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وستكون الجزائر هي الوجهة الختامية ضمن جولة بلينكن، حيث سيجتمع بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وأقر البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتخذ مكانة خاصة ضمن أجندة هذه الجولة، مشيرا إلى أن بلينكن سيؤكد خلال الزيارة لجميع الزعماء الذين سيجتمع بهم تضامن الولايات المتحدة مع حكومة أوكرانيا وشعبها في مواجهة عدوان الكرملين، حسب وصفه.

وتابع بيان الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من التكاليف على الرئيس الروسي بوتين وداعميه، ما لم يغير نهجه، حسب البيان.