مصرع شخصين وإصابة آخرين بحوادث متفرقة بسوهاج.. أحدهم حاول إنهاء حياته

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بدائرة مركز جزيرة شندويل في المراغة شمال محافظة سوهاج، كما استقبل مستشفى طما المركزي، طالب بحالة إعياء، إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بالمنزل، بسبب خلافات أسرية، وشهد مركز المنشاة مصرع عامل من ذوي القدرات إثر اصطدام القطار به، ما أدى إلى وفاته.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوجود حوادث متفرقة، الأول حادث تصادم ومتوفى ومصاب بدائرة مركز جزيرة شندويل، وإصابة طالب بتسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بالمنزل لوجود خلافات أسرية، ومصرع عامل.

اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بالسيارة

وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة «أحمد ع ص ع»، 29 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بالسيارة «نقل بالمقطورة»، قيادة «أيمن. ع. س»، 52 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز طما.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة «محمد. ر. ا. ر»، 27 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة قسم أول سوهاج ومن مستقلي الدراجة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة والمصاب ووالد المتوفى «علي. ص. ع. م»، 66 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تسمم طالب بسبب خلافات أسرية

وفي واقعة أخرى، استقبل مستشفى طما المركزي «إبراهيم. م. ع. م»، 20 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصابا بـ«حالة إعياء»، إدعاء تناول قرص مجهول، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد والده «محمد ع م ع»، 45 سنة، سائق توك توك ويقيم بذات الناحية، بقيام نجله المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل، بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع عامل بمدرسة صدمه قطار

وفي الواقعة الثالثة، تلقى مركز شرطة المنشاة إخطارا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بأنه أثناء سير القطار بمحطة سكة حديد المنشاة «غير مقرر الوقوف بها» صدم «حشمت ع م ع» 52 سنة، عامل بمدرسة، ويقيم دائرة المركز، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالمحطة، ما نتج عنه إصابته بكسر بعظام الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى المركزي وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وأفاد شقيقه «محمد ع م ع» 43 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأضاف أن شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة «أصم وأبكم ونفي الشبهة الجنائية.