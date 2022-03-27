أسيوط: تيسير إجراءات توريد الأقماح بالشون وصوامع التخزين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المؤتمر الذي نظمته مديرية الزراعة بمقرها بحي شرق مدينة أسيوط تحت عنوان «آلية تسويق وتوريد الأقماح موسم 2022»، والذي يعد بداية المؤتمرات التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة لتوعية المزارعين ومناقشة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد محصول القمح.

زيادة سعر توريد القمح وإقرار حافز إضافي

وأوضح محافظ أسيوط، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير توريد القمح أمام المزراعين هذا العام وزيادة سعر الأردب، بجانب إقرار حافز إضافي، والدفع الفوري، إضافة إلى توسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد لحث المزارعين على توريد القمح، وهو ما يؤكد اتصال الدولة الدائم والمباشر بالفلاحين والاستماع لمطالبهم واتخاذ ما يلزم من قرارات في صالحهم.

تسيهل إجراءات توريد القمح

وأشار المحافظ إلى توفير الوقت والجهد والمال على الفلاحين، من خلال تسليم محصول القمح في نقاط قريبة من الزراعات، ومن خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى جميع قرى المحافظة.

وأشار إلى تشكيل لجنة تحت إشرافه شخصيًا، وبرئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرية الزراعية والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي المصري وكل الجهات المختصة، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات دورية مع المزراعين للرد على استفسارتهم المتعلقة بالتوريد وتلبية احتياجاتهم.

لقاءات دورية مع ذوي الهمم

في سياق آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض الأشخاص من ذوي الهمم بديوان عام المحافظة، في إطار لقاءاته الدورية بهم للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم بمشاركة القيادات التنفيذية ومسئولي قطاعات الخدمات بالمحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى حرص المحافظة على تلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى تكليف مديرية القوى العاملة بتفعيل ومتابعة تنفيذ تعيين نسبة 5 % بالمصانع والشركات والأنشطة التي تتناسب معهم، فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التي تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم، من أجل صقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل، ما يفتح لهم آفاق المستقبل.

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