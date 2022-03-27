الحكومة تنفي طرح البضائع المضبوطة في مخالفات تموينية بمنافذ «أمان»

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ونشرته بعض المواقع الإخبارية، بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافد «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، حيث أوضح المركز أنّه تواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

حقيقة طرح «مضبوطات تموينية» بمنافذ أمان

وأكدت وزارة الداخلية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزارة، أنّه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ «أمان» التابعة، مشيرة إلى أنّ تلك المنافذ تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع.

وأضافت الوزارة، أنّ مضبوطات المخالفات التموينية، يتم التحفظ عليها لحين صدور القرار بشأنها من قبل النيابة العامة، التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك.

فحص ومزاد

وتابعت وزارة الداخلية، أنّه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة حال صلاحيتها ببيعها في الأسواق والمزادات، وتوريد ثمنها إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية.

وناشدت وزارة الداخلية، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).