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عاجل.. البرلمان يقر زيادة علاوات الموظفين والمعاشات اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاً اليوم لبرئاسة طلعت عبد القوي

كتب:

محمد يوسف
11:28 ص | الأحد 27 مارس 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

تعكف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم، على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام».

كما تناقش اللجنة زيادة المعاشات لتطبيق قرارات الحكومة بتبكير صرف العلاوات و زيادة المعاشات بداية من أبريل، بدلا من يوليو المقبل، ويطرح القانون بعد مناقشته على الجلسة العامة لإقرارة اليوم وياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين.

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بقلم محمد يوسف