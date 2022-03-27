إحالة مسؤولي الرصد البيئي بالإسكندرية للتحقيق لتراكم القمامة «فيديو»

عنف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء حسن الجمال، رئيس حي ثانٍ المنتزه، عقب رصده كميات كبيرة متراكمة من القمامة في شارع ملك حفني، أحد الشوارع الرئيسية شرق الإسكندرية، حيث تتواجد به عدد كبير من الكلاب الضالة ما يؤثر على حركة المواطنين.

تحويل مسؤولي الرصد البيئي إلى التحقيق

وقرر محافظ الإسكندرية، وقف مسؤولي الرصد البيئي في حي المنتزه ثان والمحافظة وتحويلهم إلى التحقيق بسبب تراكمات القمامة، مشددا على مروره لذات المكان بعد 72 ساعة من أجل إزالة التراكمات والعمل على تمهيد الشارع، وشدد على ضرورة محاسبة شركة نهضة مصر المسؤولة عن عمليات النظافة.

جاء ذلك عقب مرور محافظ الإسكندرية بشكل مفاجئ خلال ذلك الشارع، عقب افتتاحه حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية بمركز صحة العمراوي.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

في سياق آخر، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة بهدف استرداد أكبر مساحات للأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة، والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي.

تنفيذ 86 قرارا لإزالة المباني المخالفة

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على استرداد أراضي الدولة الخاصة بجميع جهات الولاية، حيث تم تنفيذ 86 قرارا لإزالة المباني المخالفة على أراضي الدولة، لافتا إلى استرداد 7528.5م2 بعد إزالة المباني المخالفة عليها، كما تم تنفيذ 151 قرارا لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم استرداد 5.7 فدان وذلك خلال المرحلة الثالثة للموجة 19.