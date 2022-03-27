ضبط 44 كيلو بانجو وحشيش وهيروين.. وتحريز  684 شيشة

وجّهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية كافة، أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية، ومنها ضبط 154 قطعة سلاح ناري بحوزة 115 متهمًا، وتنفيذ 88384 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين بارتكاب 14 حادث سرقة متنوعة.

ضبط 175 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات عن ضبط 175 قضية مخدرات، بإجمالي 197 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 23,958 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,608 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,526 كيلوجرام، كمية من مخدر البودر وزنت 2,855 كيلوجرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,225 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 428 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 810 جرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 97 جرامًا، و1799 قرصًا مخدرًا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 38 متهمًا هاربًا، وضبط 17 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 292 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23942 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

إعادة طفلين ضلا طريقهما إلى مسكنهما

وكثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وبرفقته طفلين، حيث أقرّ بأنّه حال سيره بدائرة القسم عثر على الطفلين في حالة بكاء، وعلى الفور قدّم لهما الدعم النفسي، واتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسرتيهما والتوصل لمحل سكنهما، وأمكن التوصل لوالدهما المقيم بدائرة القسم، وباستدعائه حضر وتعرف على نجليه، وقرر بخروجهما للهو أمام المنزل وعدم عودتهما، وتم تسليمهما له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.

حملة لضبط العناصر الإجرامية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهمًا، لعدد 5 منهم معلومات جنائية، فضلًا عن تنفيذ 7534 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط الهاربين

واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها لاستهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، ومطلوب التنفيذ عليه في 80 حكم حبس في قضايا تبديد، تيار كهربائي، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 122 سنة و4 أشهر، حال وجوده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 14 حكم حبس في قضايا «مباني» بإجمالي عقوبات بالحبس 10 سنوات وغرامات مالية بلغت 9,730,000 مليون جنيه، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال

كما كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنّ أحد الأشخاص تواصل معها هاتفيًا وادّعى أنّه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وأقر لها بأنّه سيحضر وبصحبته آخر لتسليمها أجهزة كهربائية مقابل مبلغ مالي كهدية بمناسبة عيد الأم، وفور حضورهما سلماها كرتونة محكمة الغلق عقب إيهامها بوجود الأجهزة الكهربائية داخلها، فسلمتهما المبلغ المالي المشار إليه، وعقب انصرافهما اكتشفت تعرضها لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمان، واتهمتهما بالسرقة.

ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزتهم سلاح نارى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبط كلٍ من طرف أول «3 أشخاص»، وطرف ثان «3 أشخاص»، وبالفحص تبيّن أنّ الخلاف بينهم حول شراء أحد عناصر الطرف الأول لسيارة من أحد عناصر الطرف الثاني بموجب توكيل بيع «مُزور»، قام خلالها أحد عناصر الطرف الثاني بإشهار طبنجة.

وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المُشار إليه وبداخل خزينته 6 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأقر حائز السلاح بحيازته له بقصد الدفاع.

ضبط 18361 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18361 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 6826 شخصًا دون كمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن ضبط 6826 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6815 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 11 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 585 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 141 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 684 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.