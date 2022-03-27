انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظات.. فرق ثابتة ومتحركة

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، اليوم الأحد 27 مارس وتستمر لمدة 4 أيام، على مستوى المحافظات، من خلال عدد كبير من الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المنتشرة في القرى والمدن، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الأطفال وذويهم والعاملين في تلك الحملة.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قنا

ودشن حازم عمر، نائب محافظ قنا، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بمقر الوحدة الصحية لمدينة العمال بمدينة قنا، وذلك لتطعيم الأطفال البالغ عددهم 259 ألفا و584 طفلا بطعم ثنائي النمط (1) و(3)، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم تخصيص 1349 فريقا طبيا منها 1106 فرق متنقلة و243 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات.

مليون و100 ألف طفل في البحيرة

كما افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، وذلك لتطعيم ما يقرب من مليون و100 ألف طفل، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة، وبمشاركة 2998 فرقا ثابتة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه يجري تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في جميع نطاق مدن ومراكز المحافظة.

2503 فرق طبية ضمن الحملة بالقليوبية

وفي القليوبية، دشن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها، لتطعيم 1093742 طفلا على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2503 فرق طبية للقيام بتنفيذ الحملة، منهم 353 فريقا ثابتا و2149 فريقا متحركا.

«الدقهلية» تستهدف مليون طفل في الحملة

وفي محافظة الدقهلية، قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المستهدف تطعيمه من الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات حوالي مليون طفل على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة.

وفي كفر الشيخ، أطلق المحافظ اللواء جمال نور الدين، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، لتطعيم أكثر من نصف مليون طفل على مستوى المحافظة، من خلال 1813 فرقة ثابتة ومتحركة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المستهدف من الحملة تطعيم 541543 طفلا بالمحافظة، من خلال 1813 فريقا طبيا مدربا.

توفير كافة أوجه الدعم للحملة في أسيوط

أما في محافظة أسيوط، فتستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، 781166 طفلا بمشاركة 2569 فرقة، منها 2298 فرقة متحركة و271 فرقة ثابتة بمشاركة 8210 أفراد من القوى البشرية المشاركة في الحملة.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم تدريب كافة الفرق المشاركة في الحملة وتوفير كافة الاحتياجات من سيارات ومستلزمات، مشيرا لدعم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وكافة مؤسسات الدولة للحملة.

تطعيم 615 ألف طفل في الفيوم

وفي الفيوم، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف تطعيم 615 ألف طفل، من خلال 1935 فريقا ثابتا ومتحركاً للتطعيم، منها 215 فريقا ثابتا بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية بالفيوم، بالإضافة إلى 1720 فريقا متحركا يجوب الشوارع، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.