«الداخلية» تحتفل بيوم المجند 2022.. عروض وبيانات عملية لمهام العمل الأمني

نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن في وزارة الداخلية، احتفالا بمناسبة «يوم المجند 2022»، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات وزارة الداخلية، في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالاهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في منظومة العمل الأمني.

تدريب على الأساليب الحديثة

وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية في مهام العمل الأمني، والتي أظهرت مُجمل عمليات التدريب التي يحصل عليها المجندون، وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية، التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضاري يضمن ثقة المواطن في جهازه الشرطي.

ملامح الاستراتيجية التدريبية

كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الاستراتيجية التي تحققت خلال العام التدريبي الحالي، وما تم إنجازه في مجال التدريب والتأهيل، واستعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمني والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لحماية الوطن، واختتمت فعاليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين في الرماية القتالية ومجالات العمل الأمني المختلفة.