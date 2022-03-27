السيطرة على حريقين بشقتين في القاهرة والجيزة دون خسائر بالأرواح

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريقين نشبا صباح اليوم في شقتين سكنيتين في القاهرة والجيزة، ولم يسفر الحادثان عن خسائر بشرية، وجرت السيطرة على النيران قبل وصولها إلى أماكن أخرى مجاورة، وتحرر محضران بالواقعتين وأخطرت النيابة للتحقيق.

حريق بشقة سكنية بالصف

وفي منطقة الصف بمحافظة الجيزة، نشب حريق في إحدى الشقق السكنية، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب الحريق ومحاولة الأهالي السيطرة عليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع النيران وإطفائها قبل أن تمتد لمبان مجاورة، وتحرر محضر بالوتاقعة وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتدبت رجال المعمل الجنائي لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

النيران تشتعل بشقة في المرج

وفي المرج بمحافظة القاهرة، اندلعت النيران في شقة سكنية بالمنطقة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لشقق مجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بالأرواح.

جهود لكشف لغز العثور على جثة

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السابع في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.