دورات تدريبية لرفع كفاءة الكوادر المحلية ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم اليوم إنطلاق المكونين التدريبين الثانى والثالث من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، و يستهدفان تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياة كريمة " وبإجمالي ٥٢ مركز إضافة إلي ٥٢ من منسقى وحدات " حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها ٢٠ محافظة ، ويستمر البرنامج على مدار الأسبوع الحالى بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، و ذلك استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية .

و أشار وزير التنمية المحلية إلي أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة" ، إضافة إلي امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالإضافة إلي إشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات موضحا أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

و أضاف اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى تتضمن أربع مكونات فرعية ، أولها مكون إعداد ٢٧ مدرب من مختلف المحافظات التى تشملها مبادرة "حياة كريمة" وتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الماضى، وتم التركيز خلالها على كافة الموضوعات و البرامج و ورش التدريب التى تعمل على إعداد مدربين على أعلى مستوى ، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج والتى تستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية وبإجمالي حوالى ٩ آلاف موظف ، لافتا إلى إن المكون الرابع من البرنامج يستهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " بها خلال العام الحالى ، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي ٣٣٢ رئيس قرية .

و أضاف " شعراوى" أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة حزمة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.