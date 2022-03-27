20 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» للأكثر احتياجا حتى 31 مارس: كشف وعلاج مجانا

أطلقت مبادرة القرن «حياة كريمة» من أجل توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كافة، مستهدفة التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير الحياة الكريمة التي تتمتع بالتنمية المستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، فلأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 43 وزارة وهيئة ومنظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، بإرادة وسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال المؤسسة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجاً

وأشارت الصحة المصرية إلى أن قوافل حياة كريمة الطبية تقدم كافة خدماتها بالمجان، إذ يتم توقيع الكشف وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وحددت «الصحة»، في بيان لها، أماكن تمركز القوافل المجانية، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق 20 قافلة طبية، حتى 31 مارس الجاري، بينها قافلتين طبيتين بمنطقتي أبيس 7 مركز وسط محافظة الإسكندرية، ومنطقة كرم الديب مركز كوم أمبو محافظة أسوان، يومي 27 و28 من شهر مارس.

وتنطلق 6 قوافل طبية يومي 28 و29 مارس في مناطق أبو شروف قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، مركز شباب قرية أم عزام مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، منشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، مركز طبي العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، ريحانة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والمعدية مركز ادكو محافظة البحيرة.

12 قافلة طبية مجانية يومي 30 و31 مارس الجاري

وتابعت الصحة أن قافلتين طبيتين ستنطلقان يومي 29 و30 مارس بمنطقتي وادي مدخل أبو جعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، على أن تنتشر 10 قوافل طبية أخرى بمناطق أرمنا مركز نصر النوبة محافظة أسوان، كفر المصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، المراقي «بهي الدين – مشندت» مركز سيوة محافظة مطروح، القلمينا مركز الوقف محافظة قنا، الكوم الأحمر مركز سمسطا محافظة بني سويف، البنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، محلة منوف مركز طنطا ثان محافظة الغربية، مركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، بولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والعوامية مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وذلك في يومي 30 و31 مارس.