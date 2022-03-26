عدد القتلى في أوكرانيا.. أرقام متضاربة بين موسكو وكييف

تصدر الاهتمام بحصر عدد القتلى في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، الاهتمامات خلال الساعات الماضية، في ظل الفجوة الكبيرة في الأرقام التي تعلن من قبل طرفي الحرب، إذ جرت العادة أن يقلل الطرفان من حجم الخسائر التي يعلنان عنها بينما يعظم من مكاسبه، فرغم أن موسكو أشارت إلى أنها أوقعت أكثر من 30 ألف بين قتيل وجريح في أوكرانيا، تعلن كييف في المقابل حصيلة أقل.

وبينما تتهم أوكرانيا، روسيا باستهداف المدنيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية، لكن موسكو تؤكد في المقابل أنه لا تستهدف مواقع المدنيين، وأن عمليتها العسكرية وضعت لها الخطة على هذا الأساس.

وزارة الدفاع الروسية تعلن عدد القتلى في أوكرانيا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها خلال شهر من العملية العسكرية، أوقعت أكثر من 30 ألف بين قتيل وجريح في أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو خسرت في المقابل نحو 1351 عسكريا، وأكثر من 3800 جريح، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

ولفتت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن من بين الحصيلة البشرية التي أعلنتها، ما يقدر بنحو 14 ألف عسكري أوكراني كانوا بين القتلى والجرحى، في المقابل تقلل كييف هذه الأرقام، وتقول إنها استطاعت قتل 16 ألف عسكري روسي.

وتخطى عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا، الألف شخص، بينهم نحو 136 طفلاً، من مختلف أنحاء البلاد، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، إلا أن المؤشرات تؤكد أن عدد القتلى في أوكرانيا تجاوز هذا الرقم بكثير، وفقا للأمم المتحدة.

أوكرانيا لم تعلن حصيلة مؤكدة لعدد القتلى

وعن قتلى كييف، لم تعلن السلطات هناك أية أرقام رسمية على مدار الأيام الماضية، أو على الأقل لم تقدم حصيلة شاملة، إذ اكتفت بتوضيح عدد الضحايا مع كل حادث، منها على سبيل المثال الإعلان أمس عن سقوط 300 قتيلا بقصف روسي استهدف مسرح للأطفال في ماريوبول، وفق صحيفة جارديان البريطانية.

لكن قبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة وصول عدد القتلى من المدنيين إلى 1035 مدنيا، بينهم 136 طفلا، و311 في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مشيرة إلى إصابة 2685 آخرين.