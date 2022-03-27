توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث يسود طقس دافئ غدا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 34 درجة خلال ساعات النهار، ومع بداية فترات الليل يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وعن حالة الطقس يومي الثلاثاء والاربعاء، فقد حذرت الارصاد الجوية، وجود مزيد من الارتفاعات فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال ووسط البلاد، في حين يصبح شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة 28 درجة، وتصل إلى 36 على جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد، استمرار ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق في الصباح الباكر، خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية، مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 29 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 16.